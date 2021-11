«Ich liebe es, vor Wohnungen zu spannen»

Die «Tokio Hotel»-Brüder Bill und Tom Kaulitz (32) sind dafür bekannt, in ihrem gemeinsamen Podcast «Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood» immer mal wieder eine Bombe platzen zu lassen. Diesmal haben sich der Sänger und der Gitarrist allerdings selbst übertroffen. So verrät Bill: «Ich liebe es, vor Wohnungen zu stehen und zu spannen.» Und weiter: «Ich fühle mich echt ein bisschen wie ein Creep. Aber ich glaube, im tiefsten Innern mögen das alle gerne.»

Seiner außergewöhnlichen Vorliebe könne er etwa bei nächtlichen Spaziergängen mit seinem Hund Stitch, einer französischen Bulldogge, nachgehen. «Ich liebe es dann, wenn die Leute ihre Vorhänge offenlassen und nicht zuziehen. Dann stehe ich da manchmal richtig lange.»

Doch was reizt den Sänger so daran? «Ich würde jeweils gerne die Geschichte dieser Leute wissen. Was machen die jetzt? Was arbeiten die? Was ist denen im Leben passiert?», so Bill. Das kann auch Zwillingsbruder Tom nachvollziehen, der sagt: «Ich steige auch gerne in andere Leben ein. Mir geht es da genauso.»

Illegaler Porno-Dreh wäre beinahe eskaliert

Bereits im vergangenen Monat lüfteten die Brüder ein skandalöses Geheimnis. In der Folge vom 13. Oktober sprachen die Stars nämlich über ihren «ersten handfesten Skandal»: Als Minderjährige seien sie einst bei einem illegalen Porno-Dreh dabei gewesen. Frontmann Bill konnte sich im Gespräch mit seinem Bruder nur allzu gut an die sogenannte «Porno-Party» erinnern: «Wir sind hingegangen und wussten, wir durften eigentlich nicht. Das war ein Riesen-Skandal.»

«Obendrauf waren wir dann noch bei einem illegalen Porno-Dreh dabei», erinnerte sich Bill weiter. Zwar waren die Teenager nur als Zuschauer hinter der Kamera, doch scheinbar sorgte allein das schon für ordentlich Furore. So sagte Bill abschließend: «Unser Manager hat geschwitzt ohne Ende.»

(L'essentiel/Lara Hofer)