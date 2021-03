Britney Spears hat nach Doku zwei Wochen geweint

Knapp zwei Monate nach der Veröffentlichung von «Framing Britney Spears» äußert sich Britney Spears nun erstmals selbst direkt zur Dokumentation der «New York Times». Die US-Amerikanerin macht dabei klar, dass sie mit dem Film nicht zufrieden ist.

«Ich habe die Doku nicht ganz geschaut, aber das, was ich davon gesehen habe, löste in mir eine Scham darüber aus, in welches Licht sie mich gerückt haben. Ich habe zwei Wochen lang geweint – und weine manchmal noch immer!», schreibt Britney auf Instagram unter einem Tanzvideo von sich. Sie selbst kommt in «Framing Britney Spears» nicht zu Wort.

Auch schreibt sie in ihrem Beitrag: «Über mein Leben ist schon immer sehr viel spekuliert worden. Seit jeher werde ich beobachtet und verurteilt. Um bei Verstand zu bleiben, muss ich jede Nacht meines Lebens zu Steven Tyler tanzen, damit ich mich wieder wild, menschlich und lebendig fühle!» Sie führt aus: «Ich war schon mein ganzes Leben lang exponiert, weil ich vor Menschen aufgetreten bin. Ich wurde schon immer beurteilt, beleidigt und von den Medien beschämt – bis heute.»

Sie ist jedoch gerührt von den Reaktionen

Obwohl die Doku an sich für Britney wenig erfreulich ist, scheint sie sich über die zahlreichen mitfühlenden Reaktionen von Leuten gefreut zu haben. So hat der Film im Netz eine Welle der Solidarität mit der Sängerin ausgelöst. Eine Quelle verriet vergangene Woche gegenüber «Entertainment Tonight»: «Sie hat via Social Media Millionen von Nachrichten bekommen und fühlt sich nun sehr verstanden.»

Schon dort ließ sich jedoch erahnen, dass Britney sich der Welt lieber selbst mitteilen würde. So erklärte die Quelle: «Britney erwägt, über ihre Vergangenheit zu sprechen. Sie findet, ihre Geschichte sollte nicht von anderen erzählt werden». So mache sie sich momentan gar Gedanken darüber, ihr Schweigen bei Talkshowprofi Oprah Winfrey (67) zu brechen – obwohl sie es eigentlich hasse, Interviews zu geben.

(L'essentiel/Stephanie Vinzens)