Selena Gomez zeigt erstmals ihre OP-​​Narbe

Vor drei Jahren wurde es ungewöhnlich still um US-Sängerin Selena Gomez (28). Die Ex-Freundin von Justin Bieber (26) musste sich aufgrund ihrer Autoimmunerkrankung Lupus einer Nieren-Transplantation unterziehen, weil eines ihrer Organe nicht mehr durchhielt. Selenas enge Freundin Francia Raísa (32) hatte ihr vor drei Jahren eine ihrer Nieren gespendet. Der Eingriff verlief für beide Frauen glücklicherweise gut, dennoch brauchte die Musikerin bis heute Zeit, um dieses hoch emotionale und einschneidende Erlebnis verarbeiten zu können.

Umso stärker und selbstbewusster zeigt sie sich heute ihren Followern und Fans auf Instagram. Stolz postet sie ein Foto, auf dem sie nicht nur einen knappen Badezug trägt, sondern auch ohne Furcht ihren entblößten Innenschenkel mit der OP-Narbe in die Kamera hält. «Als ich meine Nierentransplantation bekam, war es anfangs sehr schwierig für mich, meine Narbe zu zeigen», erinnert sich die Sängerin an die Vergangenheit. «Ich wollte nicht, dass sie auf Fotos zu sehen ist, also trug ich Dinge, die sie verstecken sollten.» Heute steht die Narbe für ihre wieder gewonnene Stärke: «Jetzt fühl ich mich mehr denn je sicher in dem, wer ich bin und was ich durchgemacht habe», kommentiert Gomez . «Und ich bin stolz darauf.»

(L'essentiel/red)