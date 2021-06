Jasmin Herren meldet sich erstmals zu Wort

Eineinhalb Monate ist es her, seit der deutsche Entertainer Willi Herren überraschend vestorben ist. Nun hat sich seine Ehefrau Jasmin Herren, die von ihrem Mann getrennt lebte, erstmals geäußert. «Ja ihr Lieben, da bin ich», beginnt die 42-Jährige ihre Videobotschaft, die sie am Sonntagabend auf Instagram gepostet hat. Ihr Account ist mittlerweile auf privat gestellt. Jasmin sieht bleich und traurig aus, ist ungeschminkt und trägt lediglich eine Halskette, an der ein schwarzes Herz baumelt. «Das hier ist die schwerste Zeit meines Lebens, ich habe noch immer nicht alles begriffen und verstanden, aber ich möchte euch sagen, ihr habt mir so viel Kraft gegeben und mich haben so viele tolle Nachrichten erreicht.»

Sie komme erst jetzt richtig dazu, alles zu lesen. Und sie wolle «etwas zurückgeben, indem ich mich melde.» Sie werde wieder aufstehen, wie ihr Mann das auch immer gemacht habe. «Irgendwann werde ich wieder richtig fest stehen, im Moment bin ich noch ein bisschen wackelig. Ich bin noch in Trauer und die Familie auch. Ich möchte mich bei euch bedanken.» Es werde weitergehen, sagt Jasmin Herren ganz am Schluss und fügt traurig an: «Wie auch immer.»

Jasmin Herren war nicht an der Beisetzung anwesend

Am 20. April wurde der deutsche Entertainer Willi Herren im Alter von 45 Jahren leblos in seiner Wohnung gefunden. Der Obduktionsbericht ergab keine Hinweise auf Fremdeinwirkung. Am 5. Mai fand in Köln die Trauerfeier zu Ehren des Schauspielers und Reality-TV-Stars statt.

Jasmin Herren nahm nicht teil, wie ihre Managerin gegenüber der «Bild» bestätigte. Auch hatte Jasmin die komplette Totenfürsorge abgegeben: Herrens Geschwister und Kinder, Alessia (19) und Stefano (27), kümmerten sich um die Beerdigung. Jasmin sei «körperlich und seelisch nicht in der Lage, die Trauerfeier zu organisieren und zu besuchen», sagt Managerin Patricia zur deutschen Boulevard-Zeitung. «Jasmin befindet sich zurzeit wieder in ärztlicher Behandlung, ihr geht es nicht gut. Sie schafft das momentan alles nicht.»

(L'essentiel/Christina Duss)