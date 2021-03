Emily Ratajkowski ist Mutter geworden

Emily Ratajkowski ist erstmals Mutter geworden. Das 29-jährige Model hat am Donnerstag ein Bild von sich mit ihrem Baby auf Instagram geteilt. Sylvester Apollo Bear hat am 8. März das Licht der Welt erblickt. Es sei der «surrealste, wunderschönste und am meisten mit Liebe erfüllte Morgen» ihres Lebens gewesen, schrieb Ratajkowski unter das Bild.

Noch vor etwas mehr als einer Woche postete Ratajkowski Bilder von sich auf Instagram, die das Model hochschwanger und nackt zeigten. Fans zeigten sich begeistert: «Pures Feuer» und «Gott ist eine Frau», schrieben sie unter die Bilder.

Emily Ratajkowski und ihr Mann Sebastian Bear-Mcclard (31) verkündeten Ende Oktober 2020, dass sie erstmals Eltern werden. Ratajkowski hatte zuletzt Schlagzeilen damit gemacht, als sie in einem Artikel im US-Magazin «The Cut» offen über einen sexuellen Übergriff an einem Foto-Shooting sprach.

