«The Rock» versteigert eigene Sammelkarte

Bevor Dwayne «The Rock» Johnson (48) als Hollywood-Superstar Karriere machte, hinterließ er auch in der Football-Welt bleibende Spuren. Schon als College-Student träumte der Schauspieler davon, eines Tages der NFL (National Football League) beizutreten und vielleicht sogar beim Super Bowl sein Talent zeigen zu können.

Aus dieser Zeit stammt auch eine eigene Sport-Sammelkarte, auf der Johnson als angehender Football-Star zu sehen ist. Eine wertvolle Erinnerung, für die vor allem ein treuer Fan besonders tief in die Tasche griff: Er hat sich die Rarität bei einer Versteigerung für 45.100 US-Dollar geschnappt. «The Rock» selbst hatte die Auktion ins Leben gerufen und die Gebote mit Spannung mitverfolgt.

Rekordpreis am Super-Bowl-Wochenende

«Die Geschichte, wie der Wert meiner UNIV MIAMI-Football-Karte immer weiter steigt, ist für mich so surreal geworden», erklärte er in seinem Instagram-Posting, auf dem das Sammlerstück zu sehen ist. Umso gerührter war er, als er am vergangenen Super-Bowl-Wochenende von der rekordverdächtigen Summe erfuhr.

«In der NFL zu spielen war mein Traum und das Spielen beim Super Bowl ein noch viel größerer Traum», schreibt er. «Natürlich ging für mich keiner dieser Träume in Erfüllung, aber Jahre später am Super-Bowl-Sonntag wird meine Rookie-Karte für 45.000 verkauft!» Dem neuen Besitzer gratuliert er natürlich herzlich.

(L'essentiel/red)