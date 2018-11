Ein neues Liebesnest für über elf Millionen Euro

Bradley Cooper (43) hat allen Grund zum Feiern und sich etwas Schönes zu leisten. Sein Film «A Star is Born» mit Lady Gaga in einer weiteren Hauptrolle ist einer der aktuell erfolgreichsten Filme im Kino und hat bereits über 165 Millionen Euro an der Kinokasse eingespielt. Ein Großteil des Batzens dürfte auf Bradleys Konto fließen, denn er ist nicht nur Hauptdarsteller, sondern auch Regisseur; er hat am Drehbuch mitgeschrieben und den Film mitproduziert.

Was macht man mit so viel Geld? Gerade jetzt, da es an der Börse etwas turbulent zu- und hergeht, ist die Antwort einfach: in Immobilien investieren. Genau das hat Cooper laut «The Wall Street Journal» getan und sich ein fünfstöckiges Townhouse in New York für über elf Millionen Euro zugelegt. Die rund 371 Quadratmeter Wohnfläche dürften für seine kleine Familie, bestehend aus Topmodel Irina Shayk (32) und Tochter Lea De Seine (1), mehr als ausreichend sein.

Sechs Schlafzimmer, vier Badezimmer, großer Weinkeller

Dem Schauspieler wird nachgesagt, dass er Besitzer verschiedener Immobilien sei. Sein neustes Baby in New York trumpft (zumindest auf den Fotos und auf dem Papier) mit überzeugenden Argumenten auf. Für fast jeden Wochentag steht ein Schlafzimmer bereit (genau genommen sind es sechs), jedes Familienmitglied bekommt mehr als ein Badezimmer (es sind vier vorhanden), eine Bibliothek erfreut die Leseratte und das große Ankleidezimmer den Modeliebhaber.

Toll ist natürlich auch, dass der Weinkeller des Hauses mit Regalen für über 1000 Weinflaschen ausgestattet ist. Darüber dürfte sich aber wohl eher Bradley Coopers Besuch freuen. Der Schauspieler trinkt nämlich seit bald 14 Jahren keinen Tropfen Alkohol mehr.

(L'essentiel/lme)