Kim Kardashian testet Body-​​Make-​​up an Oma

Ab morgen wird Kim Kardashian noch ein bisschen reicher sein: Um 12 Uhr mittags US-Zeit launcht die 38-Jährige ihre Body-Make-up-Kollektion, bestehend aus Make-up, Shimmerlotions, Puder und einem Body-Pinsel.

Schon seit Tagen postet Kim Videos auf Instagram, wie sie beispielsweise die Schuppenflechte auf ihren Beinen eindrucksvoll verschwinden lässt.

Nun hatte Kims Großmutter, die 84-jährige Mary Jo Campbell, ihren großen Auftritt: Im Video lässt sie sich von Kim ganz geduldig die blau-lila Adern auf ihren Händen und Armen abdecken – und ist selbstverständlich begeistert. Am Ende des Werbe-Videos mit Omi MJ macht Kim dann nochmal Werbung – für die Abschminktücher ihrer Halbschwester Kylie. Seht selbst:

Wer jetzt enttäuscht ist, dass MJs Gesicht im Video nicht zu sehen ist – here we go:

(L'essentiel/friday/Marie Hettich)