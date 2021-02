«Er begrapschte meinen Penis vor allen Leuten»

Ende Dezember haben mehrere Männer in den sozialen Medien berichtet, dass sie von Stardesigner Alexander Wang (37) mit Drogen gefügig gemacht und zu sexuellen Handlungen gezwungen wurden. Nun erhebt der US-amerikanische Design-Student Keaton Bullen (21) im Interview mit BBC weitere Anschuldigungen.

Vor rund zwei Jahren seien er und Wang in einem New Yorker Club ins Gespräch gekommen, weil sie beide dieselbe Universität besucht haben (respektive in Bullens Fall immer noch besuchen), die Parsons School of Design in New York City. Schließlich seien sie bis in die frühen Morgenstunden im Club gewesen, als es angeblich zu einem sexuellen Übergriff kam.

«Plötzlich öffnete er den Reissverschluss meiner Hose, steckte seine Hände rein und fing an, meinen Penis vor allen Leuten zu begrapschen. Ich war völlig erstarrt», so Bullen. Wang habe daraufhin den Wunsch geäußert, den Studenten mit nach Hause zu nehmen. «Ich war völlig baff und entfernte mich so schnell wie möglich von der Situation», schildert er weiter.

Wang hofft auf Überwachungskameras

Wangs Anwalt Paul Tweed (65) gab an, dass er zurzeit auf Material von Überwachungskameras von dieser Nacht warte. So sei Wang der Meinung, dass die Aufnahmen Bullens Anschuldigungen komplett widerlegen werden. Der Modedesigner hat bisher alle Vorwürfe vehement abgestritten.

Bullen gibt an, dass er keine rechtlichen Schritte unternehmen werde und sich nur äußert, weil er sich dazu verpflichtet fühle, nachdem Wang die anderen mutmaßlichen Opfer als Lügner dargestellt hatte. Aus Angst, die Öffentlichkeit würde ihn beschuldigen, nach Aufmerksamkeit zu haschen, sah er auch davon ab, ein Foto von sich veröffentlichen zu lassen.

Elf mutmaßliche Opfer haben sich im Gegensatz zu Bullen dazu entschieden, vor Gericht gegen Wang vorzugehen. Vertreten werden sie, wie kürzlich bekannt wurde, von der US-Staranwältin Lisa Bloom (59).

