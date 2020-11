«Vertrauen ist weg» – Manager lässt Wendler fallen

Michael Wendlers Manager sehe keine weitere Vertrauensbasis mit seinem Künstler, hat der leidgeprüfte Manager gegenüber RTL gesagt. Auf Instagram legt Krampe die Gründe für das Ende der Zusammenarbeit dar. «Nachdem mich in letzter Zeit etliche Nachrichten erreicht haben, wann ich mich denn mal zum Thema Michael Wendler äußere, möchte ich das jetzt machen», begründet Krampe seine Instagram-Story.

« Kann Dinge nicht mehr vertreten»

Bis zu Wendlers freiwilligem Ausstieg bei «Deutschland Sucht Den Superstar» habe die Zusammenarbeit immer gut funktioniert, obwohl Krampe im Vorfeld immer «sehr viel Überzeugungsarbeit» bei Sendern und Plattenfirmen leisten habe müssen. «Als ich versucht habe, die Scherben zusammenzufegen, habe ich viele Dinge rausgefunden, die so brisant sind, die ich niemals erwartet hätte», so Krampe weiter. Diese Dinge könne er «als Manager und Freund nicht mehr vertreten». Denn: «Eine Künstler-Manager-Beziehung lebt immer sehr von Vertrauen». Daher zieht Krampe nun die Konsequenz: «Mit dem heutigen Tag werde ich das Management von Michael aufgeben, bin also nicht mehr für ihn zuständig. Ich wünsche ihm aber trotzdem alles Gute und dass er vielleicht wieder auf den richtigen Weg kommt.»

Ob er Wendlers Frau Laura weiter vertreten wird, sei noch noch nicht ganz klar. Seinerseits sehe Krampe immer noch Potenzial bei der jungen Influencerin, könne sich aber nicht vorstellen, dass sie ihn nun als Manager behält.

(L'essentiel/tha)