Nosbusch erhebt schwere Vorwürfe gegen Ex-​​Freund

Die luxemburgische Schauspielerin Désirée Nosbusch hat in einem Interview Missbrauchs-Vorwürfe gegen ihren ehemaligen Manager und Lebensgefährten Georg Bossert erhoben. In einem Podcast-Interview der Zeitschrift Donna Donna erklärte die gebürtige Escherin, dass die gemeinsame Zeit mit Bossert, mit dem sie vom 1983 bis 1990 zusammen war, ein Albtraum gewesen sei.

«Das war nicht nur der Albtraum meiner Eltern, das war auch mein Albtraum. Das war nicht das, was es nach außen hin schien. Das war keine Beziehung, in der zwei Menschen beschlossen hatten, wir wollen jetzt zusammen sein – egal ob Altersunterschied oder nicht. Ich war gefangen. Ich wurde unterdrückt. Ich wurde missbraucht», sagte die 55-Jährige.

Sie sei in der Zeit einfach nicht stark genug gewesen, sich gegen Bossert zu wehren. «Ich war nicht stark genug, um mich aus dem zu lösen. Weil ich vielleicht aus einem Elternhaus oder einer Welt kam, wo jeder, der älter ist und erwachsener ist, erst mal recht hat. Ich bin Opfer gewesen», so die Schauspielerin weiter. Die schlimmer Erlebnisse mit ihm habe Nosbusch in einer Therapie verarbeitet. Bossert wurde 1995 im Alter von 56 Jahren von seinem, zum Tatzeitpunkt 28-jährigen, Sohn erstochen.

(L'essentiel)