Davina Geiss zeigt ihr Luxusleben auf Instagram

Sie war das letzte Mitglied der Familie Geiss, das noch keinen eigenen Account auf Instagram hatte: Bisher teilte sich Davina Shakira Geiss mit ihrer jüngeren Schwester Shania (14) ein gemeinsames Konto, jetzt möchte die 15-Jährige aber auf eigenen Social-Media-Beinen stehen. Vor fünf Tagen eröffnete sie ihr eigenes Profil und zählt bereits knapp 25.000 Follower.

«Willkommen auf meinem eigenen persönlichen Account. Ich werde jetzt regelmäßig posten und hoffe, es gefällt euch», kommentierte die 15-jährige Tochter von Robert (54) und Carmen (53) Geiss ihr erstes Foto vom 4. Dezember. Seither veröffentlichte sie 15 Bilder an den verschiedensten Orten und in unterschiedlichen Luxus-Lebenslagen – beim Skifahren in Österreich, in den Ferien in Dubai oder beim Plantschen im Pool mit Mama Carmen.

Angehende Social-Media-Star?

Auch in ihrer Insta-Story hat sich Davina bereits – in perfektem Influencer-Englisch – zu Wort gemeldet und zeigt ihren Followern ihr gemütlich eingerichtetes Zimmer im Familien-Chalet in Kitzbühel.

«Wie ihr sehen könnt, ist meine Lieblingsfarbe Rot», verrät die Millionärs-Tochter und präsentiert ihr rotes Bett, ihren roten Koffer und ihren roten Bettüberwurf. Typisch für eine angehende Influencerin: Im Hintergrund läuft aktuelle R'n'B-Musik aus dem Laptop.

Mama Carmen promotet Davinas Account

Obwohl sich Carmen Geiss in den vergangenen Monaten selbst mit diversen Hass-Kommentaren auf Instagram herumschlagen musste, unterstützt sie nun den Account ihrer Tochter. Die gebürtige Kölnerin macht auf ihrem eigenen Profil sogar Werbung für Davina. Dennoch bittet sie ihre Follower: «Seid nett zu ihr, sie ist ein Newcomer.»

Welche Schnappschüsse Davina bisher auf Instagram gepostet hat, siehst du oben im Video.

(L'essentiel/kao)