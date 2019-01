Ist Michael Wendler mit einer 18-​​Jährigen liiert?

Artikel per Mail weiterempfehlen

Michael Wendler (46) war 29 Jahre lang mit Claudia Norberg (48) zusammen. 2002 kam Tochter Adeline zur Welt, im Jahr 2009 heiratete Wendler seine Jugendliebe dann endlich. Im Oktober war plötzlich Schluss. Sie seien nur noch Freunde, meinte der Reality-Star und Schlagersänger.

Doch lang hat sich der 46-Jährige nicht Zeit gelassen, bis er sich eine Neue angelacht hat. In Florida soll der Ex-Dschungelcamper mit einer 18-Jährigen turteln. Die Brünette heißt Laura M. ist aus Stendal in Sachsen-Anhalt und war schon als Minderjährige Wendler-Fan. Wie Insider berichten, ist sie die neue an seiner Seite.

(L'essentiel/lam)