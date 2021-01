Wendler überrascht mit Statement über Sexleben

Michael Wendler plauderte in der ersten Folge der neuen Staffel «Deutschland sucht den Superstar» aus dem Nähkästchen. Offenbar haben er und seine Ehefrau Laura keinen Sex mehr.

Der Schlagerbarde deutet das an, als Kandidatin Isabelle sich vor die Jury stellt. Nach ihrem Auftritt fragt sie der Wendler, ob sie eine Runde weiterkommen wolle. «Klar, was ist denn das für eine Frage?», kontert sie. Wendler antwortet daraufhin: «Tja...man kriegt nicht immer das, was man will. Krieg ich auch nicht.»

Bohlen will es schließlich genauer wissen und hakt nochmal nach. «Ach, echt? Lässt Laura dich nicht immer ran?» Der Wendler antwortet: «Joa, aber schon lange nicht mehr!» Die Antwort überrascht. Im «Sommerhaus der Stars» 2019 prahlte das Paar schließlich noch über sein ausgiebiges Sexleben. Oder war der Kommentar vom Wendler etwa nur ein Scherz? Wir sind uns nicht ganz sicher.

(L'essentiel/red)