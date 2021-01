Geiss' Mutter-​​Tochter-​​Tattoo sorgt für Empörung

TV-Promi Carmen Geiss (55) hat bekanntlich nichts dagegen, den eigenen Körper aufzuhübschen und gibt ihre Begeisterung für Tätowierungen auch gerne an ihre Töchter Davina (17) und Shania (16) weiter. Doch mit ihrer jüngsten Aktion, die auch in der vergangenen Folge ihrer TV-Reality-Soap zu sehen ist, hat sich die schillernde Millionärsgattin den nächsten Ärger ins Haus geholt. Sie hat sich nämlich für ein Partner-Tattoo für sich und ihre zwei minderjährigen Mädels entschieden.

Ihren Ausflug ins Tattoo-Studio hält Geiss auch in einem ausführlichen Instagram-Posting fest. «Wisst ihr noch, wie Robert letztes Jahr an die Decke gegangen ist, als Davina und ich uns ein Tattoo stechen lassen haben?» erinnert sie sich. «Was soll ich sagen – wir sind wieder rückfällig geworden. Nur diesmal sind wir zu dritt!» Ohne ihrem Mann davon zu erzählen, schleppte sie ihre Kids zum Tätowierer, um sich jeweils ein kleines Herz stechen zu lassen.

Im Gegensatz zur Promi-Lady selbst stößt die Aktion bei Fans und TV-Publikum auf wenig Begeisterung. Schließlich sind beide Geiss-Töchter noch nicht volljährig, was die Tattoo-Debatte zusätzlich befeuert. «Sind die Kinder denn schon 18?» will ein User in den Kommentaren wissen. «Wenn nein, ist es unverantwortlich.» Die Empörung über die heimliche Stech-Aktion bekommen auch die beiden Teenie-Töchter zu spüren. «Einen schönen Körper sollte man nicht mutwillig entstellen», so ein weiterer Follower. «Denkt daran – ihr werdet auch mal älter.»

(L'essentiel/red)