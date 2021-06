Fiona erzählt, wie sie von Fehlgeburt erfahren hat

Ihre Community wollte Fiona Erdmann auf ihrer Reise durch die Schwangerschaft eigentlich mitnehmen. Doch dazu kam es leider nicht. Vor einem Monat erhielt die 32-Jährige die Schocknachricht: In der 18. Schwangerschaftswoche verlor die Influencerin und einstige «Germany’s Next Topmodel»-Kandidatin ihr Baby. Den tragischen Verlust musste die Mutter eines Sohnes erstmal für sich verarbeiten, bevor sie sich mit der Nachricht an die Öffentlichkeit wandte.

Auf Instagram gab sie bereits einen kleinen Einblick in ihre Gefühlswelt, doch über den Schicksalsschlag reden, wollte sie nicht. Bis jetzt. In einem knapp 30-minütigen Youtube-Video erzählt Fiona erstmals über die Geschichte ihres Sternenbabys und wie sie von der Nachricht ihrer Fehlgeburt bei einem Arzttermin erfahren hat.

«Das kam wie ein Hammerschlag»

«Heute bekommt ihr ein Video von mir, das leider ein sehr schweres und trauriges Thema beinhaltet. Mir war es allerdings extrem wichtig, dieses Thema nicht zu verschweigen und meine Erfahrungen mit euch zu teilen», beginnt die 32-Jährige das emotionale Video. Bei einer vermeintlich normalen Ultraschallkontrolle am 28. April bekamen Fiona und ihr Mann Mohammad völlig unerwartet die Diagnose «Missed Abortion» (zu deutsch: «Verhaltener Abort»). Das Herz ihres Kindes habe einfach aufgehört zu schlagen, wie das Model erzählt. Jegliche Vorzeichen dafür gab es nicht, auch körperlich habe Fiona nichts gemerkt.

«Es tut mir leid, aber da ist leider kein Herzschlag mehr zu hören», habe die Frauenärztin zu Fiona bei einer Untersuchung gesagt. «Das kam echt wie ein Hammerschlag», so das Model mit Tränen in den Augen. Später musste sie ihr Kind sogar tot zur Welt bringen. «Die Tage danach waren für uns extrem hart», verrät sie weiter.

Fiona wollte ihre Schwangerschaft dokumentieren

Ihr zweites Baby-Glück habe Fiona von Anfang an mit ihren Fans auf Social Media teilen wollen. «Tatsächlich wollte ich das Video ganz anders anfangen, ich wollte euch von meiner zweiten Schwangerschaft erzählen», sagt sie in dem Youtube-Clip. Ihre Vorfreude auf ein zweites Kind sei unbeschreiblich gewesen. Sogar Videos habe sie bereits gemacht – auch am 28. April, als sie am Weg zum Kontrolltermin bei ihrer Frauenärztin war.

«Man sieht, wie glücklich ich war. Ich will dieses Glück teilen, auch wenn es nicht in die Richtung läuft, in der es sein soll.» Fiona teilt die aufgenommenen Szenen nun in dem neuen Video. «Ich möchte das Glück trotzdem teilen», sagt sie dazu, denn für das Model steht fest: «Das Baby ist ein Teil von uns. Es ist nicht vergessen und wird in unseren Herzen bleiben».

(L'essentiel/Katrin Ofner)