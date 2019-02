R. Kelly wegen sexuellen Missbrauchs angeklagt

Der R&B-Star R. Kelly (52) ist im US-Staat Illinois angeklagt worden. Mehrere Frauen hatten ihm sexuellen Missbrauch vorgeworfen. Mindestens ein Dutzend Personen, die den Sänger beschuldigen, seien befragt worden, schreibt das Portal tmz.com.

Der Anwalt des Sängers, Steven Greenberg, sagte am Freitag, sein Mandant bestreite jegliches Fehlverhalten, schreibt die «Chicago Sun Times». Am Nachmittag sei jedoch der Haftbefehl unterschrieben worden. Der Sänger sei in 10 Punkten wegen schweren sexuellen Missbrauchs angeklagt worden. Vor Gericht erscheinen muss Kelly erstmals am 8. März.

Video zeigt R. Kelly beim Sex mit Minderjährigen

Vergangene Woche soll Ermittlern ein Video zugespielt worden sein, in dem R. Kelly beim Sex mit einer Minderjährigen zu sehen sei. Es stammt von Staranwalt Michael Avenatti, der einen Klienten vertritt, der jahrelang für Kelly gearbeitet habe. Kurz bevor die Anklage gegen den Sänger bekannt gemacht wurde, schrieb Avenatti auf Twitter: «Es ist vorbei.»

It's over.— Michael Avenatti (@MichaelAvenatti) 22. Februar 2019

Erst im Januar hat sich Sängerin Lady Gaga von R. Kelly distanziert. 2013 sang sie noch gemeinsam mit ihm «Do What U Want (With My Body)», nun stellte sie öffentlich klar, dass sie den Song bereue.

Dokuserie befeuerte Vorwürfe

Auch die Tochter des 52-Jährigen erklärte, dass sie nicht unterstütze, was ihr Vater tue. Die Missbrauchsvorwürfe haben im Januar wieder an Schlagkraft gewonnen, nachdem eine Dokuserie unter dem Titel «Surviving R. Kelly» auf dem Bezahlsender Lifetime ausgestrahlt worden war. Darin kommen sowohl Weggefährten als auch Frauen zu Wort, die dem Sänger sexuellen Missbrauch vorwerfen.

R. Kelly war bereits früher einmal wegen Herstellung und Besitzes von Kinderpornografie angeklagt gewesen, wurde damals jedoch freigesprochen.

