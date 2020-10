Nicht nur mit dem Sender RTL und seinem Werbepartner Kaufland hat er es sich wegen seiner Verschwörungstheorien verscherzt. Auch seine Familie und Schlager-Kollege Willi Herren teilen nun gegen Michael Wendler (48) aus. Sowohl zu seiner Mutter als auch zu seinem Vater hat der Sänger schon länger kein gutes Verhältnis mehr, das Verschwörungsdrama treibt den Konflikt nun jedoch auf die Spitze.

Sein Vater Manfred Wessels (72) schießt in einem neuen RTL-Interview scharf gegen seinen Sohn und meint sogar: «Er hat an meinem Grab nichts verloren!» Es scheint keine leichtsinnige Aussage aus dem Affekt heraus zu sein. Der Promi-Papa erzählt im Gespräch mit dem TV-Sender nämlich, dass er dies gar in seinem Testament festgehalten habe.

«Schmutzig, schamlos und charakterlos»

Seit knapp 15 Jahren sind die beiden nun zerstritten. Grund dafür sollen insbesondere Streitereien wegen Geld gewesen sein, wie Wessels erzählt. Was ebenfalls Öl ins Feuer gegossen hat: Sein Sohn Joel (16) aus zweiter Ehe leidet seit Jahren unter dem polarisierenden Image seines Halbbruders Michael, wofür er in der Schule gemobbt wurde.

Wendlers neuste Skandal-Aussagen hätten dies verschlimmert. «Wenn er mit ihm sprechen würde, würde er Michael sagen, wie schmutzig, schamlos und charakterlos er ist», so Wessels über seinen jüngeren Sohn. Hinzu komme, dass Joel als Achtjähriger ein Wendler-Konzert besuchen wollte, dabei jedoch vom Sicherheitspersonal weggejagt wurde.

Er ignoriert Kontaktversuche seiner Mutter

Das Verhältnis zwischen Wendler und seiner Mutter Christine Tiggemann ist ebenfalls angespannt. Seit diese im Dezember öffentlich dessen Beziehung mit seiner Frau Laura Müller (20) kritisiert hat, haben die zwei keinen Kontakt mehr. Dies wollte Tiggemann nun jedoch ändern, um ihn von seinen Verschwörungstheorien abzubringen.

Er habe jedoch jegliche Kontaktversuche ihrerseits abgeblockt. Vor laufender RTL-Kamera versuchte sie diese Woche erneut, den «Egal»-Sänger via Telefon zu erreichen – er drückte sie aber weg. Als sie ihm schließlich eine Textnachricht schickte, war er zwar online, antwortete seiner Mutter aber nicht.

Willi Herren kritisiert Wendler

Auch sein Schlager-Kollege Willi Herren (45), der selbst schon einige Skandale auf dem Buckel hat, hat wenig Verständnis für Wendlers Corona-Skepsis. «Da gibt es Leute wie den Wendler, die die wildesten Verschwörungstheorien verbreiten. Ich kann einfach nicht verstehen, wie man sich so das Hirn durchpusten lassen kann», so der Ballermann-Sänger diese Woche gegenüber RTL.

Er selbst habe schon vier Covid-19-Fälle aus seinem Umfeld mitbekommen – zwei davon verliefen schwer. So liege der Mann seiner Cousine auf der Intensivstation und ein enger Freund im Koma.

(L'essentiel/Stephanie Vinzens)