Hier feierte Ed Sheeran sein Hochzeitsfestival

40 Gäste aus dem engsten Familien- und Freundeskreis waren Ende des letzten Jahres zur intimen Hochzeit von Ed Sheeran (28) und Cherry Seaborn (27) eingeladen. Das Paar gab sich im Dezember still und heimlich auf seinem Anwesen im englischen Framlingham in Suffolk das Jawort. Für eine große Party im Freien war es damals zu kalt.

Am Wochenende holten die beiden nun ihre große Hochzeitsfeier im Stil eines Festivals nach. Das berichtet «The Sun». Dafür wurde ein rotes Zirkuszelt auf einem abgelegenen Waldstück im Henham Park in der Nähe eines Sees in der Grafschaft Suffolk aufgestellt.

Security für die VIPs

«Die Party stand ganz im Zeichen von Musik und Tanz», verriet ein Insider der britischen Zeitung. Auf dem Gelände findet jährlich auch das Latitude Festival mit über 20.000 Besuchern statt: Dieses Jahr traten unter anderem George Ezra und Lana del Rey dort auf.

Für die Feier trafen Ed und Cherry hohe Sicherheitsmaßnahmen. Bereits im Vorfeld wurden zahlreiche Security-Männer mit Wachhunden im Park gesichtet, während der Feier war das Gelände eingezäunt und abgeriegelt.

Royals unter den Gästen

Neben Familie und Freunden waren dieses Mal auch Kollegen und Bekannte aus der Musikbranche unter den Gästen.

«Bei ihrem zweiten Hochzeitsfest waren etwa Manager von Plattenfirmen, Taylor Swift, Jennifer Aniston, Sir Elton John, Sam Smith und Mitglieder der britischen Königsfamilie eingeladen», so die Quelle weiter.

Ed und Cherry kennen einander seit der Schulzeit in Suffolk. Er soll sich schon damals in sie verliebt haben. Sie sind seit 2015 offiziell ein Paar. Ende 2017 hatten sich die beiden verlobt, Ed machte die News im Januar 2018 via Instagram öffentlich.

(L'essentiel/kao)