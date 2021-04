Chris Broy lässt schwangere Eva im Stich

Die schwangere Reality-TV-Darstellerin Eva Benetatou ist am Boden zerstört: Ihr Verlobter Chris Broy hat sich von ihr getrennt. «Es macht mich sehr sehr traurig, aber es sollte alles so sein», meint sie in ihrer Insta-Story. Sie erklärt, dass er sich nach seiner Teilnahme an der Reality-TV-Show «Kampf der Realitystars» in Thailand emotional verändert habe. «Er wollte eine räumliche Trennung. Und die haben wir jetzt», erklärt sie unter Tränen.

Wie es jetzt weitergeht, weiß Eva selbst nicht so recht. «Er freut sich nach wie vor auf das Kind, braucht aber einfach ein wenig Zeit für sich selbst. Ich weiß, es könnte keinen schlechteren Zeitpunkt gerade geben. Ich habe viel Zeit gebraucht, um das zu verstehen und zu akzeptieren», offenbart die 29-Jährige.

Für sie sei es nun das Wichtigste, sich auf ihr Kind zu konzentrieren, auch wenn in ihr eine kleine Welt zusammengebrochen sei. Ihre Beziehung will sie aber offenbar noch nicht komplett aufgeben: «Wir werden schauen, was die Zukunft für uns als Paar bringen wird.»

Fans attackieren Chris Broy auf Insta

Eva führt aus: «Ich werde immer weiter kämpfen, weil wir unser kleines Wunder erwarten und werde immer mein Bestes geben und an uns festhalten. Denn er ist ein Teil von mir und ich ein Teil von ihm und das wird für immer und ewig so sein.» Chris bestätigte die Trennung ebenfalls auf Instagram und löste prompt einen Shitstorm aus. Seine Fans verstehen nicht, warum er seine schwangere Freundin einfach sitzen lässt.

2020 waren Eva und Chris in der RTL-Show «Sommerhaus der Stars» zu sehen.

(L'essentiel/red)