Ist Laura Müller vom Wendler schwanger?

Ehekrise bei Laura und Wendler? Von wegen! Die 21-Jährige teilte auf Instagram mehrere Pärchenfotos, die sie mit dem Schlagerbarden zeigen. Zu einem der Postings schrieb sie ganz verliebt: «Heute ist ein besonderer Tag für mich und meine Liebe! Unsere Liebe wird heute drei Jahre alt! Alles an dir ist perfekt und mit so viel Liebe. Ich liebe dich mein wunderschöner und attraktiver Ehemann!»

Erwarten Laura und Wendler ein Baby?

Dabei sticht eines der Bilder besonders in Auge: Laura hat nämlich ein rotes Herz-Emoji genau auf ihrem Bauch platziert. Will die ehemalige Influencerin etwa damit andeuten, dass sie schwanger ist? Eine Antwort darauf lieferte sie jedenfalls nicht. Möglicherweise will Laura aber auch einfach nur im Gespräch bleiben.

Laura hatte erst vor Kurzem wieder für Gesprächsstoff gesorgt, als sie auf Instagram Werbung für einen Hundeshop machte. Das Unternehmen wurde für die Zusammenarbeit scharf kritisiert. Im Juni hatte sich die Wendler-Gattin einen schwarzen Labrador-Welpen ins Haus geholt. Der kleine Vierbeiner hat sogar einen eigenen Instagram-Account.

(L'essentiel/red)