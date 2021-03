Chrissy Teigen sagt Twitter Adieu und löscht Account

Das Model Chrissy Teigen, Ehefrau von Popstar John Legend, hat sich von Twitter verabschiedet. Zuvor richtete sie emotionale Zeilen an ihre Follower: «Seit über zehn Jahren seid ihr meine Welt. (...) Aber es ist Zeit für mich, mich zu verabschieden. Dies hier dient mir nicht mehr - positiv wie negativ», schrieb sie in einer letzten Abfolge von Tweets, ehe sie ihren Account löschte, wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichteten.

You fuckers bullied Chrissy Teigen off Twitter. All she did was share recipes and tell dumb jokes. What the hell is wrong with you. pic.twitter.com/4dfGKCDA0G