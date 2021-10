«Ich bin über den Verlust am Boden zerstört»

Nach dem tödlichen Schuss des Hollywood-Stars Alec Baldwin auf eine Kamerafrau sind die Waffenmeisterin und der Regieassistent des Filmdrehs in den Fokus der Ermittlungen gerückt. Die 24-jährige Waffenmeisterin Hannah Gutierrez-Reed war während des Drehs für die Unglückswaffe verantwortlich, Regieassistent Dave Halls soll dem Schauspieler die Waffe übergeben haben, wie US-Medien am Samstag berichteten. Baldwin sowie der angeschossene Regisseur Joel Souza zeigten sich schockiert über den Vorfall.

Der 63-jährige US-Schauspieler Baldwin hatte die Kamerafrau Halyna Hutchins am Donnerstag während der Filmarbeiten den Western «Rust» im US-Bundesstaat New Mexico versehentlich erschossen, als er eine Requisitenwaffe abfeuerte. Hutchins wurde in den Oberkörper getroffen und wenig später im Krankenhaus für tot erklärt. Regisseur Souza erlitt eine Schulterverletzung und musste behandelt werden. Er wurde am Freitag aus dem Krankenhaus entlassen.

Souza äußerte sich am Samstag gegenüber der Filmwebsite «Deadline». Er sei «am Boden zerstört über den Verlust seiner Freundin und Kollegin». Sie sei ein «fürsorglicher, lebendiger und unglaublich talentierter Mensch» gewesen. «Sie hat um jeden Zentimeter gekämpft und mich dazu gedrängt, besser zu werden.» Seine Gedanken seien in dieser «schwierigen Zeit» bei ihrer Familie. Er sei demütig und dankbar für die Zuneigung, die er und sein Team von der Filmemachergemeinschaft, den Menschen in Santa Fe und vielen Hunderten Fremden erhalten habe.

(L'essentiel/AFP/chk)