Tiktok-​​Star stirbt unerwartet mit 36 Jahren

Mit 36 Jahren ist die beliebte Tiktokerin Candice Murley Marystown am Sonntag «unerwartet» verstorben. Die Nachricht kommt nur wenige Tage, nachdem die Influencerin ein Video auf ihrem Kanal veröffentlicht hatte, in dem sie mit Lippensynchronisation sagte, die «Stimmen in meinem Kopf sind verstummt». Die genaue Todesursache ist noch nicht bekannt.

Ihre Schwester Marsha McEvoy teilte die schreckliche Meldung auf einer GoFundMe-Seite mit, auf der die Familie Geld für die Beerdigungskosten von Candice sammelt. «Wir haben einige Neuigkeiten erhalten, die niemand hören möchte», schrieb Marsha. «Heute Nacht haben wir einen großen Teil unserer Familie verloren, meine Schwester Candice. Das war sehr unerwartet und unsere Herzen sind zerrissen. Candice war so voller Leben und hat es immer auf ihre Weise gelebt.»

Beerdigung soll mit Spenden finanziert werden

Der Tod ihrer Schwester sei ein «massiver Schock», auf so eine Situation seien sie «finanziell nicht vorbereitet», weshalb es der Familie nicht möglich sei, die Beerdigung ohne Unterstützung zu bewältigen. «Wir bitten euch, so viel wie möglich zu spenden, um Candice eine Beerdigung zu ermöglichen, die sie verdient.»

Zudem ermutigte sie die Fans von Candice, sich ihre alten Videos anzusehen, während sie mit dem Ableben ihrer Schwester fertig werden müsse. «Sie hatte eine Fangemeinde, wie keine andere. Lasst uns auf all ihre Videos zurückblicken und sie als Andenken behalten, damit wir lächeln, während wir mit dem Verlust fertig werden.» Candice werde von vielen schrecklich vermisst werden.

Seltsame Video kurz vor ihrem Tod

Laut ihrer Schwester habe die Tiktokerin es geliebt, zu singen und zu tanzen, demnach war sie immer «voller Energie». «Wir wissen nur, dass sie jetzt im Himmel tanzt. Wir alle wissen, wie sehr sie an den Himmel geglaubt hat, sie ist sicherlich dort. Wir hoffen, dass sie endlich glücklich und frei von all ihren Kämpfen ist und für immer in Ewigkeit ihr glückliches und sorgloses Selbst bleibt», fügt McEvoy an.

Laut der «Daily Mail» sollen einige Followerinnen und Follower unter einem Livestream, denn sie vor wenigen Tagen gemacht hat, geschrieben haben, dass sie übermäßig viel Alkohol getrunken habe. Andere wiederum weisen darauf hin, dass sie in letzter Zeit viele Hass-Nachrichten bekommen habe. Candice Murley Marystown hinterlässt ihren Ehemann Dave und ihren Sohn Maxwell.

