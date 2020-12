Sharon muss mit Corona ins Krankenhaus

Kein guter Wochenstart für die Familie von Black-Sabbath-Legende Ozzy Osbourne (72): Wie seine Frau Sharon (68) am Montag auf Twitter bekannt gab, hat sie sich nicht nur mit dem Coronavirus angesteckt, sondern musste deshalb auch ins Krankenhaus eingeliefert werden.

I wanted to share I’ve tested positive for Covid 19. After a brief hospitalization, I’m now recuperating at a location away from Ozzy (who has tested negative) while “The Talk” is on scheduled hiatus. Everyone please stay safe and healthy.