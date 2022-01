Sarah Engels hat früher Autoteile sortiert

Kein Zweifel: Sarah Engels ist ein Tausendsassa. Nicht nur als Sängerin ist die 29-Jährige erfolgreich, sondern auch als Influencerin und TV-Persönlichkeit. Insbesondere mit letzterem Standbein macht Sarah regelmäßig auf sich aufmerksam, denn es gibt selten eine TV-Show, bei der sie nicht mindestens einen Podestplatz holt. Egal ob als Hobby-Bäckerin bei «Das große Promibacken» oder Neo-Eiskunstläuferin bei «Dancing On Ice» – Sarah Engels hat viele versteckte Talente.

Wie die zweifache Mutter nun gegenüber der Deutschen Presse-Agentur erklärt, macht sie sich diese Vielseitigkeit und Zielstrebigkeit nicht erst seit ihrer Bekanntheit zu Nutze. Auch bevor sie vor rund einem Jahrzehnt durch «Deutschland sucht den Superstar» ins Rampenlicht katapultiert wurde, setzte Sarah auf mehrere Pferde. Unter anderem hatte sie früher einen Job, bei dem sie Autoteile sortierte.

Fünf Euro verdiente Sarah damals zunächst. «Es war damals ein riesiger Erfolg für mich, als ich von fünf Euro Stundenlohn auf 5.50 Euro aufgestiegen bin», so die Musikerin laut der Deutschen Presse-Agentur.

«Ich hatte verschiedene Jobs»

Es sei in ihrem Elternhaus üblich gewesen, dass man sich das Taschengeld selbst verdient, erklärt Sarah weiter. Auch in der Gastronomiebranche hat sich die in der Nähe von Köln aufgewachsene Sängerin deshalb einst versucht: «Ich hatte verschiedene Jobs – zum Beispiel habe ich damals in einer Pizzeria gearbeitet.»

Aktuell arbeitet Sarah Engels daran, die Schauspielerei zu einem weiteren Standbein zu machen. Mitte Januar ist sie mit «Die Tänzerin und der Gangster – Liebe auf Umwegen» erstmals in der Hauptrolle eines Fernsehfilms zu sehen. Zuvor übernahm sie bereits zwei Mal eine kleine Rolle in der Kultserie «Das Traumschiff», zuletzt in der von Fans kritisierten Neujahrsfolge aus Namibia.

(L'essentiel/Angela Hess)