Pietro will nichts mehr von Laura wissen

Kurzzeitig sah es ganz danach aus, als ob die Liebessterne zwischen Musiker Pietro Lombardi (28) und Influencerin Laura Maria (25) erneut strahlen würden. Zuletzt tauchte der Publikumsliebling nicht nur überraschend in einem Live-Video seiner Exfreundin auf, sondern verriet, dass er immer noch Gefühle für seine verflossene Liebe habe.

Klar, dass damit alles auf ein großes Liebescomeback hindeutete, auch für Pietros und Lauras Fans. Doch zu deren großen Überraschung will das ehemalige Promi-Liebespärchen nichts mehr von einander wissen – zumindest auf Instagram. Denn sowohl Pietro als auch Laura Maria haben die Profile des jeweils anderen aus ihrer Abo-Liste gestrichen. Vorzeichen für diese Blitz-Aktion gab es auf keiner Seite, denn auch in ihren Postings ist von einer negativen Stimmung nichts zu merken.

Ablenkungsmanöver nach Liebesnacht?

Noch haben sich die beiden Promis nicht zu ihrer Entscheidung geäußert, was allerdings die Gerüchteküche in ihrem Liebeswirrwarr erneut befeuert. Erst vor kurzem hat Pietro in einer Instagram-Fragerunde ganz offen und ehrlich Details aus seinem aktuellen Liebesleben ausgeplaudert: Obwohl er offiziell Single ist, hat er unlängst trotzdem eine heiße Liebesnacht «mit einer Frau» verbracht, wie er seinen neugierigen Followern verraten hat.

Da die Fans hinter der Unbekannten Laura Maria vermuten, könnte hinter dem gegenseitigen Insta-Aus auch ein geschicktes Ablenkungsmanöver der beiden stecken. Denn ohne lästige Fragerei wäre im Hintergrund eindeutig mehr Zeit, in Ruhe wieder zarte Liebesbande zu knüpfen.

(L'essentiel/red)