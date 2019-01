Sieben Monate nach seinem Tod wird er Vater

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Freundin des im Juni im Alter von 20 Jahren erschossenen Rappers XXXTentacion, Jenesis Sanchez, hat am Samstag – also über sieben Monate nach dessen Tod – ihren gemeinsamen Sohn zur Welt gebracht.

Dies gaben die 20-Jährige und die Mutter des Musikers, Cleopatra Bernard (38), in einem gemeinsamen Statement bekannt.

Babyname ist erfundenes Wort

«Baby und Mutter sind wohlauf», heißt es in der Mitteilung, in der auch der Name des kleinen Jungen verraten wird: Gekyume Onfroy – XXXTentacion hieß bürgerlich Jahseh Onfroy.

Der Rapper habe diesen Vornamen noch zu Lebzeiten «für seinen Erstgeborenen speziell ausgesucht». «Gekyume» sei ein vom Musiker erfundenes Wort, das so viel wie «anderer Zustand» oder «nächstes Gedanken-Universum» bedeutet.

