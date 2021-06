«Bennifer» knutschen wild in einem Restaurant

Erst warens nur Liebesgerüchte, dann gabs Arm-in-Arm-Fotos und jetzt folgt der handfeste Video-Beweis: Jennifer Lopez (51) und Ben Affleck (48) alias Bennifer sind wieder verliebt.

Am Sonntag zeigten sie sich innig im It-Restaurant Nobu in Malibu, wie ein Video zeigt. Sie lachten sich an, J.Lo. streichelte über Bens Gesicht, dann umarmten und küssten sie sich leidenschaftlich. «Page Six» zeigt die Aufnahmen und weiß: Es handelte sich um das Fest zu Ehren von J.Los Schwester, die ihren 50. Geburtstag feierte.

Max und Emme waren auch am Tisch

Im rund einminütigen Clip sind auch Lopez’ Zwillinge zu sehen. Sohn Max (13) zeigt seiner Mutter und Ben etwas auf seinem Smartphone, Tochter Emme (13) blickt ihr über die Schulter. Ebenso Jennifers Manager und Freund Benny Medina soll bei der Geburtstagsparty anwesend gewesen sein.

Am späteren Abend, gegen 21 Uhr, soll sich das Paar dann bei den Zwillingen verabschiedet haben und in einem Auto zusammen davongefahren sein, heißt es weiter.

Comeback des Hollywood-Traumpaars

Damit wäre das Liebes-Comeback des einstigen Hollywood-Traumpaars besiegelt. 2002 waren Bennifer bereits verlobt, schafften es aber nicht vor den Traualtar, stattdessen folgte 2004 die Trennung. Affleck heiratete später Schauspielkollegin Jennifer Garner (49) und bekam mit ihr drei Kinder. Lopez feierte Hochzeit mit Sänger Marc Anthony (52), mit dem sie die Zwillinge hat.

Seit April sehen sich J.Lo und Ben Affleck nun wieder regelmäßig. Immer wieder tauchten in den vergangenen Wochen gemeinsame Fotos auf, zuletzt wurden sie dabei abgelichtet, wie sie eng umschlungen ein Restaurant in Hollywood betraten.



(L'essentiel/Katja Fischer)