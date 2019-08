Taylor Swift ist hier wohl nicht mehr ganz nüchtern

Artikel per Mail weiterempfehlen

Eventuell hatte Taylor Swift (29) einen kleinen Brummschädel, als sie am Sonntagabend (Ortszeit) an den Teen Choice Awards im kalifornischen Hermosa Beach den Icon Award entgegennahm.

(Foto: AP/Invision/Danny Moloshok)

Am Sonntagabend feierte die Popmusikerin nämlich ausgelassen, dass sie im Juli für zehn MTV Video Music Awards (die dann am 27. August verliehen werden) nominiert wurde. Wie feucht-fröhlich es da zuging, weiß dank eines viralgegangenen Clips, in dem Taylor zu ihrem eigenen Song abgeht, nun die ganze Welt.

(L'essentiel/shy)