So bieder wohnt der Sohn von Ozzy Osbourne

Eine gepflegte Einfahrt, eine gestutzte Hecke und hübsche Blümchen im Vorgarten – das ist das Erste, was auffällt, wenn man auf das Haus in Studio City, einem Stadtteil von Los Angeles, zufährt. Gut bürgerlich, gepflegt, das setzt sich auch im Inneren des Einfamilienhauses fort: Am Esstisch stehen Stühle mit biederen Hussen, dasselbe bei den Barhockern in der Küche, Töpfchen mit Pflanzen zieren die Fensterbänke, und Rattan-Sofas auf dem Gartensitzplatz verströmen Spießer-Flair.

Nichts an der Liegenschaft und an der Einrichtung lässt darauf schließen, dass hier der Sohn von Ozzy Osbourne (69), dem Skandalrocker, der gern auch mal lebenden Fledermäusen den Kopf abbeisst, zu Hause ist.

Monatsmiete: 16.500 Dollar

Beim Klicken durch die Bildstrecke werden Sie feststellen, dass der Apfel manchmal eben doch weit vom Stamm fällt und der Sohn einer Rock-Legende nicht zwangsläufig auch ein wilder Typ werden muss. Zumindest nicht, was das Zuhause anbelangt.

Vielleicht hat sich Jack Osbourne (32) aber in der Zwischenzeit wieder an seine Rock-Herkunft erinnert, denn momentan sucht er einen Mieter für sein Haus. Für stolze 16.500 Dollar im Monat können Sie, laut Variety.com, sofort einziehen.

(L'essentiel/lme)