Wird Prinz Harry seinen Rückflug verschieben?

Eigentlich hätte Prinz Harry heute nach dem Beerdigungswochenende in England zurück in die USA fliegen sollen, wo die hochschwangere Meghan und Söhnchen Archie auf ihn warten. Laut The Sun könnte sich seine Rückkehr jedoch verzögern.

So soll der 36-Jährige angeblich ein Ticket ohne fixes Rückflugdatum gekauft haben. Ein möglicher Grund dafür: Je nachdem wie die Aussprache mit seiner Familie läuft, könnte er laut einem Insider bis zum kommenden Geburtstag seiner Großmutter in seiner Heimat bleiben. Queen Elizabeth II wird am Mittwoch nämlich 95 Jahre alt.

Bis dahin wäre auch seine Quarantäne vorbei. Dem britischen Pandemiegesetz zufolge müssen sich Einreisende aus den Staaten für zehn Tage isolieren – für Beerdigungen gibt es eine Ausnahmeregelung. Ab Mittwoch dürfte sich Harry also frei in England bewegen.

Noch keine Aussprache mit William

Am Samstagnachmittag an der Trauerfeier von Prinz Philip trafen die zerstrittenen Brüder Harry und William (38) nach mehr als einem Jahr erstmals wieder aufeinander. Die beiden begleiteten gemeinsam mit anderen Familienmitgliedern den Sarg ihres mit 99 Jahren verstorbenen Großvaters. Ihr Cousin Peter Philips (43) lief jedoch zwischen ihnen, weil William dies laut Daily Mail so gewünscht habe.

Nach der Zeremonie kam es dann schließlich am Ausgang der St.-George’s-Kapelle zu einem kurzen Gespräch zwischen den Brüdern. Laut der Zeitung The Express, die das Gesagte von einem Lippenleser hat analysieren lassen, war der Austausch jedoch banal. So hätten sich die Brüder lediglich darüber unterhalten, wie schön die Beerdigung gewesen sei. Gut denkbar, dass später jedoch noch mehr folgte: Die beiden spazierten gemeinsam von der Kapelle weg.

Ob es außerdem zu einer Aussöhnung mit Papa Prinz Charles kam? Laut einer Palast-Quelle sollen sich die zwei am Sonntag auf einen gemeinsamen Spaziergang getroffen haben.

(L'essentiel/Stephanie Vinzens)