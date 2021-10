Sarah Engels will Ex-​​Mann Pietro verkuppeln

Er will endlich wieder vergeben sein – und diesmal soll es für immer sein: Doch bisher ist der Wunsch von Pietro Lombardi nicht in Erfüllung gegangen. Zuletzt versuchte er es mit der Influencerin Laura Maria Rypa. Ein Jahr führten sie eine On-Off-Beziehung, die am Ende in die Brüche ging.

Nun mischte sich seine Ex-Frau Sarah Engels, die inzwischen erneut geheiratet hat, ein und unternahm einen Kuppelversuch auf Instagram. Wie es dazu kam? Die Sängerin forderte ihr Fans auf, ihr größtes Geheimnis zu verraten. Eine Followerin schrieb: «Ich träume total oft von Pietro und weiß, dass ich ‹die Richtige› für ihn wäre.» Sarah zögerte nicht lange und teilte das «Geheimnis» prompt in ihrer Instagram-Story. Sie markierte Pietro und schrieb dazu: «Also bitte Pietro Lombardi, hier ist sie doch.»

Tatsächlich nahm der Sänger das Angebot an und antwortete: «Haha, bitte privat alle Infos senden». Ob die beiden wirklich füreinander bestimmt sind, wird sich zeigen...

(L'essentiel/red)