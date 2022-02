Zwischen Kanye West und Julia Fox soll es aus sein

US-Rapstar Kanye West hat erneut mit zahlreichen Posts auf Instagram für Aufregung gesorgt. Unter anderem teilte der 44-Jährige am Sonntag mehrfach gegen den Komiker Pete Davidson (28) aus, der seit November letzten Jahres mit Wests Noch-Ehefrau Kim Kardashian (41) liiert ist. Im Zuge dessen veröffentlichte West mehrere Screenshots aus Konversationen der beiden, die er allerdings wieder löschte.

Kardashian und West haben 2014 geheiratet und haben vier gemeinsame Kinder. Vergangenes Jahr verkündeten sie ihre Trennung. Seitdem hatte West immer wieder öffentlich betont, dass er gerne wieder mit der Mutter seiner Kids zusammen wäre.

Kanyes Liebe bereits erloschen

Das Hin und Her scheint seiner Liebsten, der Schauspielerin Julia Fox (31), zu viel des Guten zu sein: Denn was versext im Anfang Januar begann, soll nun schon wieder vorüber sein. Die einstige Domina hat inzwischen alle Pärchenfotos auf Instagram gelöscht. «Julia lebt in New York City und Kanye in Los Angeles. Die Entfernung macht es ihnen schwer», meint zudem ein Insider gegenüber dem US-Portal «People».

Ob Kanyes Ausraster auf Twitter etwas mit dem Beziehungs-Aus zu tun hat oder ob es die Nähe zu seiner Ex ist, bleibt unklar. Sicher ist aber: Die «Uncut Gems»-Darstellerin likte kürzlich ein Foto von seiner Ex, Kim. Kurz darauf behauptete der Rapper, Kardashian hätte versucht, ihr gemeinsames Kind zu entführen. Außerdem soll sie einen Killer auf ihn angesetzt haben. «Solche Gedanken können dazu führen, dass jemand eingesperrt wird», wütete er auf Instagram. «So spielen sie mit dem Leben schwarzer Männer, ob sie sie nun befreien oder einsperren.»

Fans sorgen sich um West

Aufgrund der wirren Posts von West machen sich zahlreiche Fans Sorgen um den Musiker. Sie schrieben unterstützende Kommentare und fordern ihn auf, sich Hilfe zu holen. Der 44-Jährige selbst hält allerdings weiter daran fest und betonte mehrfach, dass sein Profil nicht gehackt worden sei.

Bereits in den vergangenen Tagen und Wochen hatte West immer wieder mit Veröffentlichungen bei Instagram für Wirbel gesorgt. So hatte er Pop-Sängerin Billie Eilish (20) dazu aufgefordert, sich bei Rapper Travis Scott zu entschuldigen, weil sie diesen angeblich beleidigt haben soll. Eilish verteidigte sich und sagte, sie habe Scott nie beleidigt. West löschte seine Veröffentlichung wieder.

(L'essentiel/Toni Rajic)