Wendler meldet sich sichtlich erschöpft bei Fans

Die ehemaligen Fans von Michael Wendler fragen sich schon länger, wie es dem gefallenen Schlagerbarden eigentlich geht. Im Februar war er wegen seiner Verschwörungstheorien, die er in den sozialen Netzwerken verbreitete, auf Instagram gesperrt worden. Seitdem lässt er fast nichts mehr von sich hören.

Wendler nicht wiederzuerkennen

Lediglich wegen seiner Schulden in Millionen-Höhe schafft er es noch in die Schlagzeilen. Zuletzt soll der Wendler sein Haus in Florida und sein Motorboot verkauft haben. Jetzt, nach zweiten Monaten Funkstille, meldete sich der Schlagersänger wieder mit einem Video.

Es ist ein sehr ungewohnter Anblick, denn der Wendler sieht anders aus: Er wirkt müde und erschöpft. Sogar ein paar Falten sind zu erkennen. In der Vergangenheit ließ sich der Schlagersänger immer Botox ins Gesicht injizieren. Ob ihm das inzwischen zu teuer geworden ist? Man weiß es nicht. Vielleicht setzt er auch auf mehr Natürlichkeit.

Seine Laura kommt in dem Clip übrigens nicht vor. Fans machen sich schon seit Wochen große Sorgen um die ehemalige Influencerin, weil sie sich nicht mehr auf Instagram meldet.

(L'essentiel/red)