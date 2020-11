Ex-​​Muse will von Ralph Lauren 20 Millionen Dollar

Einst zählte das russische Model zu den größten Musen des berühmten Designers Ralph Lauren (81). Laut einem Bericht der "New York Post" ist der Modezar 2004 persönlich an die Laufsteg-Schönheit herangetreten und habe "intime und atemberaubende" Aufnahmen des Models in seinem 2005 erschienenen Buch «Diary of a Collection» veröffentlicht.

Zerwürfnis mit Mode-Imperium

Von kreativer Verbundenheit und gemeinsamer Begeisterung ist aber heute nichts mehr übrig, denn Anastassia Khozissova (41) zieht mit einer Millionenklage gegen die Fashion-Ikone in den Gerichtskrieg. Zum Bruch zwischen dem Model und Lauren dürfte es bereits 2014 gekommen sein.

Damals soll Khozissova hinter ein «ausgeklügeltes Betrugsprogramm innerhalb der Ralph Lauren Corp.» gekommen sein, woraufhin man die Zusammenarbeit mit ihr zwar aufkündigte, ihre Fotos aber weiterhin verwendete. Auch in der HBO-Dokumentation «Very Ralph» über den Modezar sind ihre Aufnahmen zu sehen.

Model klagt in Millionenhöhe

Die Ex- Lauren-Muse, die seit dem Zerwürfnis laut Gerichtsunterlagen unter «Schlafstörungen, Verlust ihres Ehrgeizes und einer Krise in ihrer Model-Karriere» leidet, habe dafür weder ihr Einverständnis gegeben, noch Geld gesehen. Und genau das verlangt sie nun sowohl vom Modelabel als auch von Sender HBO zurück: Ihre Anzeige umfasst nämlich saftige 20 Millionen US-Dollar.

