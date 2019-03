Country-​​Sänger erschießt sich bei Videodreh

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der aufstrebende texanische Countrysänger Justin Carter ist im Alter von 35 Jahren an den Folgen einer Schussverletzung gestorben. Der Schuss löste sich laut diversen US-Medien versehentlich während des Drehs zu einem Musikvideo in Carters Wohnung in Houston, bei dem eine Requisiten-Waffe verwendet wurde.

Der Vorfall ereignete sich bereits vergangenen Samstag, wurde aber erst jetzt publik gemacht. Nur wenige Tage vor seinem Tod habe der Sänger einen Plattenvertrag unterschrieben. Sein Manager sagte im Interview mit «ABC»: «In unseren Augen hatte Justin das Potenzial, der nächste Garth Brooks zu werden.» Carter wurde von Triple Threat Entertainment unter Vertrag genommen und eine Tour durch zehn US-Staaten stand kurz bevor.

(L'essentiel/baf)