BBC zahlt Harry und William Schmerzensgeld

Sie sprach über die «Ehe zu dritt», postnatale Depressionen und Charles’ Unfähigkeit, das Land als König zu führen. Im legendären BBC-Interview mit Martin Bashir (58) schüttete Prinzessin Diana im Jahr 1995 offen wie nie ihr Herz vor der ganzen Welt aus. Das vierstündige Gespräch ging in die Geschichte ein – und sorgte 26 Jahre später erneut für einen Skandal.

Dianas Bruder Charles Spencer (57) hatte erneut Vorwürfe erhoben, dass der Journalist unechte Dokumente und andere unehrliche Taktiken angewandt habe, um Diana zu dem Interview zu überreden. In einem Bericht im Auftrag der BBC im Mai 2021 stand, dass Bashir «auf betrügerische Weise» gehandelt und gegen BBC-Regeln verstoßen habe. Der Bericht warf dem Sender zudem vor, das, was ihm über das Vorgehen von Bashir bekannt gewesen sei, vertuscht zu haben.

Geld fließt an Wohltätigkeitsorganisation

Laut der «Mail on Sunday» will die BBC nun als Wiedergutmachung Schmerzensgeld in der Höhe von 1,5 Millionen Pfund (1,77 Mio. Euro) zahlen – und zwar an Prinz William (39) und Prinz Harry (36). Die Söhne der 1997 verstorbenen Prinzessin sollen dabei entscheiden, an welche Wohltätigkeitsorganisation das Geld gezahlt werden soll.

Der britischen Zeitung zufolge soll die Summe genau jener Betrag sein, den der Sender durch den Verkauf der weltweiten Rechte für das Interview damals erhalten habe. «Dies ist eine bewundernswerte Entscheidung, obwohl sie offensichtlich den angerichteten Schaden nicht rückgängig machen oder die Schuld der BBC auslöschen kann», sagte eine enge Freundin von Diana der «Mail on Sunday».

William und Harry kritisierten den Sender

Kurz nach der Veröffentlichung des Untersuchungsberichts äußerten sich auch die Prinzen öffentlich. Sie warfen sowohl dem Sender als auch anderen Medien unethische Praktiken vor. «Das Interview hat erheblich dazu beigetragen, die Beziehung meiner Eltern zu verschlechtern und hat seitdem unzählige andere verletzt», sagte William. «Es verursacht unbeschreibliche Traurigkeit zu wissen, dass das Versagen der BBC zu ihrer Angst, Paranoia und Isolation beigetragen hat, an die ich mich aus diesen letzten Jahren mit ihr erinnere».

Auch Harry meldete sich zu Wort und sagte, das Problem gehe über die BBC hinaus. Die Auswirkungen «einer Kultur der Ausbeutung und unethischer Praktiken haben sie letztendlich das Leben gekostet», schrieb er in einem Statement. «An diejenigen, die eine Art von Verantwortung übernommen haben, danke, dass Sie sich dazu bekannt haben. Das ist der erste Schritt in Richtung Gerechtigkeit und Wahrheit.»





(L'essentiel/Katrin Ofner)