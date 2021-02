Ex-​​Angestellter wirft Philipp Plein Homophobie vor

Nachdem Philipp Plein schon gegen Ferrari vor Gericht verlor, weil er unerlaubterweise Ferraris für eine seiner Shows benutzt hatte, ist er erneut in rechtlichen Schwierigkeiten. Der ehemalige amerikanische Regionalmanager, Amro Alsoleibi, verklagt den Designer sowie den amerikanischen Teil seiner Firma vor einem Gericht in New York. Der Grund: Dem deutschen Designer wird vorgeworfen, dass er Amro Alsoleibi diskriminiert und homophob angegangen haben soll.

Alsoleibi war gut ein Jahr lang als Regionalmanager für Philipp Plein tätig. In dieser Zeit soll der Designer wiederholte Male homophobe Kommentare gegen ihn und weitere homosexuelle Mitarbeiter fallen gelassen haben. Weiterhin soll er die Gesundheitsversicherung von Alsoleibi gekündigt und ihn schließlich entlassen haben, als Plein davon erfahren habe, dass Alsoleibi HIV positiv ist.

« Ich hasse es, mit Schwulen zu arbeiten »

«Als Herr Alsoleibi begonnen hatte, für Philipp Plein zu arbeiten, war weder bekannt, dass Herr Alsoleibi schwul noch HIV-positiv ist», heißt es laut dem Mode-Branchenmagazin «WWD» in der Beschwerde. Schon zu Beginn des Anstellungsverhältnisses soll Plein dann angefangen haben, seine Missgunst Schwulen gegenüber mit Aussagen wie «Ich hasse es, mit Schwulen zu arbeiten» auszudrücken.

Alsoleibi soll Plein darauf hingewiesen haben, dass solche Aussagen verletzend seien, doch Plein habe das nicht interessiert. So soll er Dinge, die ihm nicht gefallen haben, als «zu schwul» bezeichnet haben und soll auch gesagt haben, dass sein Laden «keine Schwulen anstelle».

Auf Twitter äußern sich erste Userinnen und User zum Fall. «Wie passiert sowas in 2021 noch? Und das in der Fashionindustrie?!», ist etwa eine Reaktion:

How does this still happen in 2021? And in the fashion industry too? - Philipp Plein Accused of Workplace Homophobia in Discrimination Lawsuit https://t.co/fAA9WeDfgc via @wwd