Lizzo teilt unbearbeitetes Nacktfoto von sich

Rapperin Lizzo (32) beweist einmal mehr, dass sie eine Body-Positivity-Queen ist. Auf Instagram postete sie am Dienstag ein laut eigener Aussage komplett unbearbeitetes Nacktfoto von sich. Die US-Amerikanerin sitzt dabei völlig unbekleidet und auch ungeschminkt auf einem Sitzsack, ihre Arme bedecken ihre Brust, in ihren Händen hält sie eine Tasse in Po-Form.

«Ich möchte mit euch allen dieses unbearbeitete Selfie teilen. Normalerweise würde ich meinen Bauch retuschieren und meine Haut glätten – aber Baby, ich wollte euch zeigen, wie ich ganz natürlich aussehe», schreibt Lizzo unter dem Post, an ihre 10,2 Millionen Followerinnen und Follower gerichtet.

Dabei verkündet sie auch gleich ihre neue Zusammenarbeit mit dem Kosmetikhersteller Dove. So wird sie im Rahmen des #DoveSelfEsteemProject weiterhin gegen unrealistische Schönheitsstandards auf Social Media ankämpfen.



(L'essentiel/Stephanie Vinzens)