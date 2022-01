William tröstet Jungen, der um seine Mutter trauert

Prinz William hat einem elfjährigen Jungen, der seine Mutter verloren hat, mit Erfahrungen aus seinem eigenen Leben getröstet. «Ich weiß, wie du dich fühlst», sagte der Zweite in der britischen Thronfolge und fügte hinzu: «Es wird leichter.»

Williams Mutter Prinzessin Diana starb vor 25 Jahren bei einem Autounfall in Paris, als der Prinz 15 Jahre alt war. Er und sein Bruder Prinz Harry (37) äußern sich inzwischen offen über die psychischen Folgen ihres Verlusts.

Located in one of the most deprived areas of Lancashire, this small charity called Church on the Street is creating vital support for those struggling with:



⚫️ Homelessness

⚫️ Addiction

⚫️ Mental health issues pic.twitter.com/TCogRLwWsa