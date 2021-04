Melanie Müller wettert gegen «Palmen Promis»

Der Tod von Entertainer Willi Herren (†) vergangene Woche führte dazu, dass die Trash-Sendung «Promis unter Palmen» nach zwei Folgen aus dem Programm von Sat.1 genommen wurde. Der Sender erklärte, den Reality-Krawall, für den auch der verstorbene TV-Promi vor der Kamera stand, aus Pietätsgründen nicht mehr länger auszustrahlen. Eine Entscheidung, die «Palmen Promi» Melanie Müller (32) nicht verstehen kann. Doch das ist keinesfalls das Einzige, was die Partysängerin auf die Palme bringt.

«Ich find's nicht schön, dass die Sendung abgesetzt ist, weil das hätte Willi auch nicht gewollt», ist sie in ihrem Instagram-Clip überzeugt und verurteilt auch einzelne Promis aus der Show aufs Schärfste. Vor allem Kollegen, die sich trotz anhaltender Werbepostings nun öffentlich als Herrens «best buddies» darstellen würden, seien ihr ein Dorn im Auge. «So kommt man eben mit seiner Trauer klar», poltert Müller, um im nächsten Atemzug zum verbalen Rundumschlag auszuholen.

«Drei, vier Leuten» würde es «natürlich direkt in die Hände spielen, dass "Promis unter Palmen" nicht mehr ausgestrahlt wird», wettert sie. «Schade, dass Deutschland nicht sieht, wie sch**** ihr eigentlich wart in der Sendung», teilt Müller weiter aus. «Und wie sch***egal es euch ist, dass unser liebe Kollege nicht mehr unter uns weilt.» Wen sie mit diesen Aussagen ins Visier nimmt, verrät sie nicht, fürchtet sich aber ihrerseits ebenso wenig vor Attacken: «Postet weiter eure Werbung, seid weiter so sch****», beendet sie ihren Wut-Clip. «Feindet mich weiter so an, denn der letzte Schachzug kommt von mir.»

(L'essentiel/red)