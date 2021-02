Sind Shailene Woodley und Aaron Rodgers verlobt?

Die Liebes-News um Shailene Woodley (29) und Aaron Rodgers (37) finden aktuell kein Ende. Erst vor wenigen Tagen wurde überraschend bekannt, dass die Schauspielerin und der NFL-Star ein Paar sind. Nun folgt bereits die nächste Überraschung: Die beiden sind offenbar sogar schon verlobt. Dies berichtet das US-Magazin «People», nachdem Rodgers am Wochenende in einer TV-Rede von «meiner Verlobten» sprach.

Der Quarterback der Green Bay Packers wurde am Samstag in einer virtuellen Zeremonie als diesjähriger NFL MVP, sprich als sportlich wertvollster Spieler der Liga, ausgezeichnet. Als er den Preis entgegennahm, reflektierte Rodgers in seiner Rede das vergangene Jahr. «2020 war verrückt und voller unvergesslicher Momente. Die Spiele haben mit wenigen Fans oder sogar in leeren Stadien stattgefunden», so Rodgers. Und ganz beiläufig erwähnt er: «Ich habe mich in diesem Jahr auch verlobt.»

Das Paar führt eine Fernbeziehung

Namentlich erwähnt wird Woodley in Rodgers’ Rede nicht. Auf der langen Liste von Personen, denen der Footballspieler für ihre Unterstützung dankt, wird lediglich seine Verlobte erwähnt. Dennoch sind sich US-Medien sicher, dass der «Big Little Lies»-Star gemeint ist, da die Beziehung kurz zuvor von einer anonymen Quelle gegenüber «E! News» bestätigt wurde.

«Sie halten das Ganze sehr privat und unauffällig», so der Insider. Momentan führe das Paar eine Fernbeziehung: Rodgers’ Team trainiert im US-Bundesstaat Wisconsin, während Woodley aktuell im kanadischen Montreal den Film «Misanthrope» dreht. «Beide fokussieren sich auf ihre Karriere, aber sie nehmen sich auch Zeit, um einander zu sehen.» Woodley hat sich bislang noch nicht öffentlich zur Beziehung und Verlobung mit Rodgers geäußert.

(L'essentiel/Angela Hess)