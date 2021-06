Jan Delay hofft, «dass die Uefa bald einpacken kann»

Der Hamburger Sänger Jan Delay schaut derzeit deutlich weniger Fußballspiele als sonst bei Europameisterschaften. «Die Deutschland-Spiele gucke ich natürlich und da fiebere ich auch mit. Aber ich bin da jetzt noch nicht so drin, wie normalerweise», sagte der 45 Jahre alte Rapper und Hip-Hopper am Donnerstag der «Deutschen Presse-Agentur» in Hamburg. «Das mag auch daran liegen, dass das alles ein bisschen an den Haaren herbeigezogen ist und man sich mit jedem Tag und jeder Scheiß-Aktion, die die Uefa da bringt, sich ein bisschen mehr entfernt.»

Der Fußball-Dachverband hatte für das Spiel der Deutschen am Mittwoch gegen Ungarn (2:2) in München eine Regenbogenfarben-Beleuchtung des Stadions nicht erlaubt und dafür viel Kritik geerntet.

Er glaube und hoffe, dass dadurch immer mehr Leute «die Schnauze voll» haben und ohne mehr Menschenfreundlichkeit die Spiele schlicht nicht mehr gucken, sagte Delay. Wenn sich selbst normale Stadionbesucher über die Aktion aufregen, sei einmal mehr deutlich geworden, dass der Kontinentalverband den Bogen überspannt hat. «Wenn die die nicht mehr hinter sich haben, dann können die einpacken. Und ich hoffe, dass das bald so ist. Ich will einfach, dass diese Strukturen aufgebrochen werden – auch, wenn es dann vielleicht nicht mehr den Fußball geben wird, wie wir ihn kennen.»

es geht wieder los #tropfsessions 3. staffel!

schließlich gibt es viele tolle neue songs zum performen. und es gab dann doch noch ein paar gute motive in hamburg, wo wir noch nicht waren den anfang macht natürlich das #intro . viel spass https://t.co/CFykBhpOPa pic.twitter.com/2kjDS09coy — Jan Delay (@jan_delay) June 17, 2021

