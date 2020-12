«Shia LaBeouf ist ein krankhafter Lügner»

Am Freitagabend wurde durch die «New York Times» publik, dass Musikerin FKA Twigs Klage gegen ihren Ex-Freund Shia LaBeouf eingereicht hat. Dies, weil die 32-Jährige während der Beziehung mit dem Schauspieler «unerbittlichen» sexuellen, körperlichen und emotionalen Missbrauch erlitten habe. In Gerichtsdokumenten, die der US-amerikanischen Zeitung vorliegen, ist unter anderem die Rede von mehreren Gewaltausbrüchen und einer wissentlichen Übertragung einer Geschlechtskrankheit.

Am Samstag hat sich FKA Twigs nun via Instagram mit einem Statement zu Wort gemeldet. Darin reflektiert sie, wieso sie mit den Anschuldigungen gegen LaBeouf an die Öffentlichkeit gegangen ist: «Wir müssen anerkennen, wie schwierig es für Opfer sein kann, sich von einem Partner, der sie missbraucht, zu trennen.» Auch sie habe früher immer geglaubt, dass sie nie in eine solche Lage geraten würde. «Es war sehr hart für mich, das Geschehene zu verarbeiten.»

Auch Sia beschuldigt LaBeouf

Nach rund einem Jahr Beziehung mit LaBeouf hat es FKA Twigs, die mit bürgerlichem Namen Tahliah Debrett Barnett heißt, im Frühling 2019 nur dank der Hilfe eines Therapeuten geschafft, den «Transformers»-Darsteller zu verlassen. «Ich hoffe, dass ich durch das Teilen meiner Geschichte anderen zeigen kann, dass sie nicht allein sind», so die Musikerin in ihrem Statement.

Nach den Anschuldigungen von FKA Twigs hat sich nun auch Sia (44) an die Öffentlichkeit gewandt. Die Sängerin schreibt auf Twitter, dass sie ebenfalls «emotional verletzt» wurde von LaBeouf. «Er ist ein krankhafter Lügner, der mich dazu gebracht hat, eine ehebrecherische Beziehung mit ihm einzugehen», schreibt Sia. Der Schauspieler habe ihr gegenüber behauptet, single zu sein, obwohl er zum Zeitpunkt der Beziehung eigentlich mit einer anderen Frau verheiratet gewesen sei.

«Schäme mich für das, was ich getan habe»

Shia LaBeouf hat sich mit mehreren E-Mails an die «New York Times» gewandt, nachdem die Zeitung von den Anschuldigungen von FKA Twigs berichtet hatte. «Ich habe keine Entschuldigungen für meinen Alkoholismus und meine Aggressivität, nur Erklärungen. Ich behandle mich und mein Umfeld seit Jahren schlecht», so der 34-Jährige unter anderem. «Ich schäme mich für das, was ich getan habe, und entschuldige mich bei denjenigen, die ich verletzt habe.»

In einem anderen E-Mail schreibt LaBeouf jedoch, dass «viele» der hervorgebrachten Anschuldigungen nicht wahr seien. Welche Punkte der Klage damit gemeint sind, spezifiziert er nicht. Trotzdem wolle er den betroffenen Frauen aber den Raum geben, ihre Statements öffentlich zu machen. «Für die Dinge, die ich getan habe, übernehme ich die Verantwortung.»

(L'essentiel/Angela Hess)