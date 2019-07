Uhr verrät den Zeitpunkt von Archies Taufe

In einer kleinen Kapelle auf Schloss Windsor, wo laut britischen Medien nur rund 30 Menschen Platz haben, wurde Archie Harrison am Samstag in die Church of England eingeführt. Zur Taufe geladen waren daher lediglich Archies Eltern, Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (35), seine Paten sowie die engsten Familienmitglieder.

Im Vorfeld des Events gab der Buckingham-Palast kaum Information zu den Feierlichkeiten bekannt. So wurde weder die genaue Uhrzeit noch die Namen der Paten veröffentlicht.

Fotos verraten einige Details

Beim im Anschluss veröffentlichten Tauffoto von Archie und seiner Familie, das kurz danach auf der offiziellen Sussex-Instagram-Seite gepostet wurde, stechen aber ein paar interessante Details ins Auge, die mehr Einblick in die private Feier geben.

Uhrzeit

Laut dem britischen Hello-Magazin gibt das Tauffoto mit der ganzen Familie, welches von Star-Fotograf Chris Allerton gemacht wurde, Auskunft über den genauen Zeitpunkt der Taufe. Im Hintergrund ist nämlich eine goldene Uhr zu sehen, auf der es im Moment des Fotos kurz vor 11.55 Uhr ist. Demnach müsste Archie also gegen 11 Uhr Vormittag getauft worden sein.

Taufpate

«Die Paten werden laut ihrem Wunsch geheim bleiben», hieß es vor der Taufe in einem Statement des Palastes. Nun sickerte laut The Times allerdings die Information durch, dass Charlie van Straubenzee einer der Taufpaten von Archie ist. Straubenzee ist einer der ältesten und engsten Freunde von Prinz Harry.

George, Charlotte und Louis

Am frühen Samstagvormittag fuhren Prinz William (37) und Herzogin Kate (37) selbst mit dem Auto nach Windsor. Ihre drei Kinder, Prinz George (5), Prinzessin Charlotte (4) und Prinz Louis (1), nahmen an der Taufe laut des offiziellen Fotos nicht teil. Vermutlich blieben sie bei ihrer Nanny Maria Borrallo im Kensington-Palast.

1. Tribut an Diana:

Catherine nutze ihr Kommen aber für einen Hommage an Harrys und Williams verstorbene Mutter. Zu ihrem pinken Stella-McCartney-Kleid trug die 37-Jährige nämlich die dieselben Ohrringe, wie Prinzessin Diana bei der Taufe von Prinz Harry 1984.

2. Tribut an Diana:

Damit nicht genug: Für eines der Tauffotos nahmen Harry und Meghan mit ihrem Sohn auf jenem grünen Sofa Platz, auf dem die königliche Familie bereits für das Tauffoto von Harry saß.

3. Tribut an Diana:

Unter den wenigen Gästen der Feier waren auch die Schwestern von Lady Di, Lady Sarah McCorquodale (64) und Lady Jane Fellowes (62). Beim offiziellen Foto standen sie zwischen Meghans Mutter Doria Ragland (62) und ihrem Neffen Prinz William.

Allzweck-Raum

Der Raum, in dem das Familien-Tauffoto entstanden ist, dürfte Royal-Fans bekannt vorkommen. Im sogenannten «Green Drawin Room» (zu deutsch: Grünes Zeichenzimmer) posierten der Herzog und die Herzogin von Sussex schon nach ihrer Hochzeit im Mai 2018.

(L'essentiel/kao)