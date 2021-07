Bushidos Ehefrau liegt schwanger im Krankenhaus

«Ich bleibe für immer an deiner Seite. Gute Besserung, mein Schatz» – diese Worte schrieb Rapper Bushido (42) am Freitag zu einem neuen Instagram-Foto von sich und seiner Frau Anna-Maria. Auf dem Bild hält er fürsorglich ihre Hand. Die 39-Jährige hat einen intravenösen Zugang – eine Infusion – im Arm und befindet sich im Krankenhaus.

Was genau seiner Frau fehlt, verrät er nicht. Doch es scheint ihr den Umständen entsprechend gut zu gehen, denn sie kommentierte unter dem Post ihres Mannes: «Ich weiß, mein Schatz, wir schaffen auch das».

Fans machen sich Sorgen

Die Schwester von Sarah Connor ist derzeit mit Drillingen schwanger – umso größer ist die Sorge von Fans und Familie. Eine Instagram-Userin kommentiert: «Oh nein, das sieht nicht gut aus. Ich hoffe, mit den Drillingen ist alles in Ordnung.» «Gute Besserung und das ist Liebe, in guten wie in schlechten Zeiten», schrieb ein weiterer darunter. Ein weiterer Nutzer hingegen wünscht dem Ehepaar einfach nur «viel Kraft».

Vor wenigen Tagen war Anna-Maria vor dem Landesgericht Berlin geladen, um im Prozess gegen Bushidos Ex-Manager Arafat Abou Chaker auszusagen. Der Rapper hatte den 45-Jährigen wegen versuchter Erpressung, gefährlicher Körperverletzung, Nötigung und Freiheitsberaubung angeklagt. Doch die Schwangere konnte den Termin nicht wahrnehmen, ihre Anwältin begründete das Fernbleiben mit «Komplikationen».

(L'essentiel/Saskia Sutter)