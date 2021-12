Aaron Carter trennt sich nach Geburt von Verlobter

US-Sänger Aaron Carter («I Want Candy») hat sich eine Woche nach der Geburt seines ersten Kindes von seiner bisherigen Verlobten Melanie Martin getrennt. Aus «persönlichen Gründen» gehe man getrennte Wege, schrieb der 33-Jährige am Dienstag auf Twitter. In mehreren Botschaften beklagte sich der jüngere Bruder von «Backstreet Boys»-Sänger Nick Carter (41) über angebliche Lügen und Einmischungen seiner Familie. Seiner Ex-Verlobten warf er vor, heimlich Kontakt mit seiner Zwillingsschwester Angel zu unterhalten.

Er sei von seiner Familie betrogen und hintergangen worden, schrieb Carter. Sie habe sich darum bemüht, ihn unter Vormundschaft zu stellen. Es sei nun seine wichtigste Aufgabe, sich als alleinstehender Vater ganz um seinen Sohn Prince zu kümmern. Carter und Martin hatten im Januar 2020 ihre Beziehung öffentlich gemacht. Am 22. November kam ihr erstes Kind zur Welt. «Notkaiserschnitt nach 13 Stunden Wehen, aber meine Verlobte ist bester Gesundheit», schrieb der 33-Jährige vorige Woche auf Instagram.

Der Streit zwischen den Geschwistern sorgte schon häufiger für Schlagzeilen. Bruder Nick und Zwillingsschwester Angel hatten 2019 ein Kontaktverbot beantragt, nachdem Aaron Drohungen ausgesprochen haben soll. Der Musiker hatte zuvor mehrfach öffentlich über seine Drogen-Vergangenheit und psychische Störungen gesprochen.





(L'essentiel/DPA/chk)