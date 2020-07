Madonna zeigt sich nackt mit Krücke

Beim Tanzen habe sie sich eine Verletzung zugezogen, teilt die weltberühmte Sängerin via Instagram mit. Das erklärt zwar nur die Krücke im Bild, aber gut - die User sind gespaltener Meinung. Von «Super Figur, alle Achtung!» bis «Du siehst aus wie ein Alien» reicht das Spektrum bei den Kommentaren. Eine Userin sagt auch: «Hör auf mit dem, was du deinem Gesicht antust. Es sieht immer schrecklicher aus!», und spielt damit wohl auf die vielen kolportierten Gesichtsbehandlungen an, derer sich die 61-Jährige unterzogen haben soll.

Madonna selbst fügte hinzu: «Jeder hat eine Krücke», als wäre das die herausstechende Besonderheit an dem Bild...

(L'essentiel/tha)