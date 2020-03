So verrückt war der Überfall auf Harry Styles

UK-Popstar Harry Styles war am Montag zu Gast bei Howard Sterns Radioshow. Er sprach darin erstmals über die verrückte Valentinsnacht, in der er vergangenen Monat in London mit einem Messer bedroht und ausgeraubt wurde.

Der 26-Jährige konnte gar noch Witze darüber reißen: «Das habe ich davon, dass ich single bin!» Der Überfall wäre wohl nicht passiert, hätte er ein romantisches Date gehabt, so Styles.

Diebe wollten zuerst Drogen verticken

Er sei gerade bei einem Freund gewesen und nach Hause gegangen, als er, nur fünf Minuten von seinem Zuhause entfernt, eine Gruppe von Typen gesehen habe – die Kapuzen heruntergezogen, die Gesichter bedeckt. «Ich habe mir gedacht: ‹Das ist ein bisschen komisch.›»

«Dann höre ich, wie ihre Schritte mich langsam einholen. Ich überquere also die Straße – und sie überqueren die Straße. Und ich denke mir: ‹Verdammte Scheiße, ich werde wohl gleich ausgeraubt›», so Harry.

Die Angreifer umzingeln Harry schließlich, wollen ihm jedoch zunächst Marihuana verticken. «Es war niemand sonst in der Nähe, mein Herz schlug schon wie verrückt», erzählt der Musiker. Als er keine Drogen kaufen will, fragen ihn die Männer, was er bei sich habe.

«Ein Messer schaut aus seinen Hosen»

«Ich habe gesagt, dass ich nichts hätte. Und der eine Typ meinte: ‹Hör auf, Scheiße zu labern›», so Harry. Als er das wenige Bargeld aus seiner Hosentasche zieht und dem Dieb gibt, sieht dieser seine Kopfhörer hervorblitzen. «Er fragte mich, wo die eingesteckt seien. Und ich antwortete: ‹Um Gottes willen, das ist mein Handy!›»

Harry fährt fort: «Ich nahm es raus und sagte mir: ‹Okay, das ist echt nervig, aber ich lösche einfach alles und kaufe mir ein neues.› Dann meinte der Typ aber: ‹Entsperre es.› Ein anderer zog sein Shirt hoch und ein Messer schaute aus seinen Hosen hervor. Ich dachte mir nur: ‹Shit!›»

Harry wollte sein Handy in einen Teich werfen

Trotzdem weigert sich Harry, das Handy zu entsperren: «Sorry, das kann ich nicht.» Daraufhin beginnt einer der Männer, von zehn herunterzuzählen.

Harrys Gedanken laufen auf Hochtouren: «Hinter ihnen war ein kleiner Teich. Ich überlegte mir also, das Handy dort reinzuwerfen und zu sagen: ‹Keiner von uns soll es haben!› Aber ich wollte sie dann doch nicht provozieren.»

Die Autofahrer wollten ihm nicht helfen

Nun wird es richtig krimimäßig: Als zwei Autos vorbeifahren, sieht Harry seine Chance. Er rennt auf die Straße und versucht, die Autos zu stoppen – ohne Erfolg. «Natürlich lässt niemand einen verrückten Typen ins Auto, der auf die Straße rennt», so Harry.

Er gibt aber nicht auf. Eine Verfolgungsjagd beginnt. Das ehemalige One-Direction-Mitglied rennt in Cord-Schlaghosen und schicken Schuhen den Hügel hinauf, in Richtung des kleinen Dorfes, in dem er wohnt. Irgendwann hätten die Diebe dann von ihm abgelassen. «Wahrscheinlich, weil sie Bargeld abgekriegt hatten.»

(L'essentiel/zen)